Норвежская лыжница Йохауг объявила о возвращении в спорт после дисквалификации за допинг

Олимпийская чемпионка 2010 года в лыжных гонках норвежка Тереза Йохауг объявила о возвращении в спорт после отбытия 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Не буду скрывать, что последние полтора года оказались для меня тяжёлыми и были полны слёз и разочарований. Однако с сегодняшнего дня у меня на груди вновь появится стартовый номер. Я вновь буду соревноваться под норвежским флагом, чего я очень долго ждала. Несмотря на все сложности, я полна решимости вернуться и мечтаю о том, чтобы вновь оказаться на верхней ступеньке подиума», — приводит слова Йохауг ТАСС.

Ранее сообщалось, что Йохауг вернётся к соревнованиям после дисквалификации за допинг 21 апреля.