Норвежская лыжница Йохауг объявила о возвращении в спорт после дисквалификации за допинг

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2010 года в лыжных гонках норвежка Тереза Йохауг объявила о возвращении в спорт после отбытия 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Не буду скрывать, что последние полтора года оказались для меня тяжёлыми и были полны слёз и разочарований. Однако с сегодняшнего дня у меня на груди вновь появится стартовый номер. Я вновь буду соревноваться под норвежским флагом, чего я очень долго ждала. Несмотря на все сложности, я полна решимости вернуться и мечтаю о том, чтобы вновь оказаться на верхней ступеньке подиума», — приводит слова Йохауг ТАСС.

Ранее сообщалось, что Йохауг вернётся к соревнованиям после дисквалификации за допинг 21 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных