Глава МОК призвал федерации строже наказывать страны за допинг

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал международные федерации по видам спорта ужесточить наказания стран за нарушение антидопинговых правил.

«Некоторые международные федерации размышляют о санкциях в отношении своих членов. В этом плане я бы хотел выделить подход Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), который касается сокращения квот на Игры-2022 и на чемпионат мира для стран с большим количеством антидопинговых нарушений и чья антидопинговая система должна быть улучшена», — приводит слова Баха Inside The Games.

Он отметил, что исполком МОК одобрил такой подход IWF, назвав его «пищей для размышлений» для других федераций.

«Таким образом, с одной стороны, должно быть индивидуальное правосудие, с другой стороны, это делает ответственность национальных федераций и олимпийских комитетов очень ясной. Вам нужно подумать об этом», — добавил глава МОК.

Ранее сообщалось, что сборная России по тяжёлой атлетике получит максимум две квоты на ОИ-2020.