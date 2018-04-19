Владелец велокоманды ВМС и ФК «Янг Бойз» скончался в возрасте 75 лет

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Владелец велокоманды ВМС и швейцарского футбольного клуба «Янг Бойз» Энди Рис скончался на 76-м году жизни.

Об этом сообщает официальный сайт команды из Берна.

Смерть бизнесмена наступила вечером 18 апреля в одной из клиник Цюриха. Рис умер после продолжительной болезни.

При нём ВМС добилась главного успеха в своей истории: в 2011 году австралийский гонщик Кэдел Эванс выиграл генеральную классификацию «Тур де Франс».

ФК «Янг Бойз» в настоящий момент занимает первое место в швейцарской суперлиге за шесть туров до окончания сезона.

Ранее сообщалось, что УЕФА отстранил швейцарский «Сьон» от участия в еврокубках на один сезон.

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