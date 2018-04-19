ФТР поздравила Шарапову с днём рождения

Федерация тенниса России (ФТР) на официальном сайте поздравила с днём рождения бывшую первую ракетку мира Марию Шарапову, которой исполнился 31 год.

«Мы поздравляем Марию Шарапову с днём рождения, желаем ей новых больших побед как в спорте, так и вне его. И конечно, крепкого здоровья и личного счастья», — говорится в сообщении.

Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», обладательницей трофеев 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Ранее сообщалось, что в основную сетку «Ролан Гаррос» попали 13 российских теннисистов, в том числе и Шарапова.