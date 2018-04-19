ФТР поздравила Шарапову с днём рождения
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«Мы поздравляем Марию Шарапову с днём рождения, желаем ей новых больших побед как в спорте, так и вне его. И конечно, крепкого здоровья и личного счастья», — говорится в сообщении.
Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», обладательницей трофеев 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
Ранее сообщалось, что в основную сетку «Ролан Гаррос» попали 13 российских теннисистов, в том числе и Шарапова.