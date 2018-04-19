Тренер Григорян заявил, что фанаты ФК «Луч-Энергия» превратили его жизнь в ад

Главный тренер футбольного клуба «Луч-Энергия» Александр Григорян рассказал, как изменилась его жизнь после возвращения во владивостокскую команду.

«Болельщики превратили мою жизнь в ад. Можно ли просто так, потому что тренер не нравится, травить человека?! Кстати, а почему не нравится? За 12 последних лет «Луч» только со мной добился максимальных результатов. Травить только потому, что я работал в Хабаровске, согласитесь, нелогично», — приводит слова Григоряна «Чемпионат».

Он отметил, что несколько лет назад пришёл в «Луч-Энергию» из СКА и приняли его в новой команде очень хорошо.

«Эти людишки, которые считают себя фанами, перешли грань по отношению ко мне. В том числе правовую. Они понесут максимальную ответственность», — добавил Григорян.

Он подчеркнул, что фанаты «Луча» своими действиями отняли у команды много очков.

Хабаровский СКА является принципиальным соперником клуба «Луч-Энергия». Григорян в разные периоды своей карьеры работал в обеих командах. В 2018 году он вернулся во владивостокский клуб.

Ранее Григорян заявил, что обратился в правоохранительные органы, в том числе в ФСБ.