Футболист «Витесса» Кашия поделился ожиданиями от работы с российским тренером Слуцким

Защитник голландского футбольного клуба «Витесс» Гурам Кашия поделился своими ожиданиями от работы с российским тренером Леонидом Слуцким, который прибудет в команду по окончании текущего сезона.

«Я ещё не говорил с ним, но нам предстоит увидеться совсем скоро. Из моих партнёров по сборной Грузии несколько человек играют в России, и я слышал только хорошие вещи о Слуцком», — приводит слова Кашии Omroep Gelderland.

Футболист отметил, что ему очень интересно поработать со Слуцким, который не только выиграл множество трофеев в России, но и проявил себя на международном уровне.

«Его переход в «Витесс» хорошо скажется на нашем чемпионате. Он принесёт что-то новое, потому что сейчас здесь тренируют в основном нидерландские специалисты», — подчеркнул Кашия.

Ранее сообщалось, что российский футболист Караваев спел «Катюшу» в своём новом клубе «Витесс».