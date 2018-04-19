Эксперт: если «Спартак» не сделает выводы из последних неудач, о Лиге чемпионов не может быть и речи

Известный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал вылет «Спартака» из розыгрыша Кубка России по футболу на стадии полуфинала, где красно-белые уступили «Тосно».

«Меня удивило поражение «Спартака». Имея такое преимущество по уровню игроков, в итоге проиграть — это феноменально. Игроки «Тосно» действовали на пределе своих возможностей. Они доставили проблем защитникам красно-белых. Ведя в счёте, в итоге пропустить на последних минутах — это главный недостаток спартаковцев», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По словам Бышовца, у «Спартака» есть серьёзные проблемы и в защите, и в нападении.

«Любая ситуация в штрафной красно-белых — и у защитников возникает «столбняк». Игра в обороне «Спартака» не выстроена. В прошлом сезоне команда такие матчи выигрывала, но сегодняшний «Спартак» — это пенальти, который не забивает Денис Глушаков. Для «Спартака» поражение от «Тосно» должно создать дополнительную мотивацию. Но если не сделать выводов из последних двух неудач, то ни о какой Лиге чемпионов не может идти и речи, тем более о чемпионстве», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Тосно» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.