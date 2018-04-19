СМИ: Ещё один экс-чемпион мира по боксу из Мексики подозревается в употреблении допинга
Об этом сообщает сайт Fightnews.
По предварительной информации, во внесоревновательный период 29-летний Куадрас намеренно употреблял запрещённые препараты, призванные ускорить восстановление спортсмена. В настоящее время WBC проводит расследование по его делу.
Ранее сообщалось, что соотечественник Куадраса Сауль Альварес, являвшийся чемпионом мира в двух весовых категориях по нескольким основным версиям, был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.