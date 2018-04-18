Главный тренер «Тосно»: мои ребята — герои
«Тяжелейший матч, ехали к чемпиону. Глупо что-то говорить, сложно играть 120 минут против «Спартака». Терпели, много работали, не думайте, что сидим и ждём. Ребята наши молодцы, болельщики — тоже», — заявил Парфёнов после матча.
Он отметил, что сложно сейчас сказать, какую травму получил Павел Погребняк, покинувший поле на 34-й минуте, игроку предстоит обследование.
«Но проблемы не только с ним, но и со многими другими, потому говорю, что мои ребята — герои», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что «Тосно» по пенальти обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России.