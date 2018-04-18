Главный тренер «Тосно»: мои ребята — герои

Короткая ссылка
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу своих подопечных над «Спартаком» в полуфинале Кубка России по футболу.

«Тяжелейший матч, ехали к чемпиону. Глупо что-то говорить, сложно играть 120 минут против «Спартака». Терпели, много работали, не думайте, что сидим и ждём. Ребята наши молодцы, болельщики — тоже», — заявил Парфёнов после матча.

Он отметил, что сложно сейчас сказать, какую травму получил Павел Погребняк, покинувший поле на 34-й минуте, игроку предстоит обследование.

«Но проблемы не только с ним, но и со многими другими, потому говорю, что мои ребята — герои», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Тосно» по пенальти обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных