Главный тренер «Тосно»: мои ребята — герои

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу своих подопечных над «Спартаком» в полуфинале Кубка России по футболу.

«Тяжелейший матч, ехали к чемпиону. Глупо что-то говорить, сложно играть 120 минут против «Спартака». Терпели, много работали, не думайте, что сидим и ждём. Ребята наши молодцы, болельщики — тоже», — заявил Парфёнов после матча.

Он отметил, что сложно сейчас сказать, какую травму получил Павел Погребняк, покинувший поле на 34-й минуте, игроку предстоит обследование.

«Но проблемы не только с ним, но и со многими другими, потому говорю, что мои ребята — герои», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Тосно» по пенальти обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России.