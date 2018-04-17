Член комитета по этике РФС Созин: Авдонченко не нарушила этических норм в интервью СМИ

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал решение организации передать в комитет дело, связанное с интервью члена судейского комитета Натальи Авдонченко.

«Я читал её интервью. Она достаточно тревожно ответила на все вопросы. Я не заметил в её словах нарушения этических норм. Она никого не оскорбляла, не говорила никому гадостей, не называла никого клоунами. Высказала свою точку зрения — резковато, но люди разные бывают. Единственное предположение, почему вдруг РФС решил разобрать её слова на комитете по этике, — возможно, потому что она член судейского комитета», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Он подчеркнул, что Авдонченко высказалась жёстко, но этические нормы не были нарушены.

«Все фамилии там назвала — может, что-то уже знала? А критика должна быть, или её не может быть вообще? Если она всё это доказывает, то все должны кланяться? Я согласен с тем, что она сказала то, что наболело. А в каком тоне — уже её дело», — добавил член комитета по этике.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС рассмотрит дело члена судейского комитета Авдонченко, связанное с её интервью СМИ.