VAR определила пенальти в матче чемпионата Германии по футболу, когда игроки отправились в раздевалку
Об этом сообщает РИА Новости.
После свистка на перерыв с помощью VAR был назначен 11-метровый удар в ворота «Фрайбурга» за игру в штрафной площади. Арбитр встречи Гвидо Винкманн призвал игроков вернуться на поле для пробития пенальти, который реализовал Пабло де Бласис.
Игра между командами завершилась со счётом 2:0 в пользу «Майнца». Де Бласис оформил дубль.
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