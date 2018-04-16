VAR определила пенальти в матче чемпионата Германии по футболу, когда игроки отправились в раздевалку

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Система видеопомощи арбитрам (VAR) определила пенальти в матче Бундеслиги между «Майнцем» и «Фрайбургом», когда футболисты обеих команд уже отправились в раздевалки.

Об этом сообщает РИА Новости.

После свистка на перерыв с помощью VAR был назначен 11-метровый удар в ворота «Фрайбурга» за игру в штрафной площади. Арбитр встречи Гвидо Винкманн призвал игроков вернуться на поле для пробития пенальти, который реализовал Пабло де Бласис.

Игра между командами завершилась со счётом 2:0 в пользу «Майнца». Де Бласис оформил дубль.

Ранее судья Сергей Карасёв рассказал, как относится к введению видеоповторов в футболе.

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