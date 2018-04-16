Исландский футболист «Ростова»: новый стадион клуба гораздо лучше многих европейских арен

Короткая ссылка
Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился впечатлениями от первого матча на новом стадионе в Ростове-на-Дону, построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Мы очень рады, что смогли победой открыть такой стадион высочайшего уровня, эмоции от этой арены просто переполняют. Этот стадион точно гораздо лучше многих европейских арен. Что касается моего гола, то это просто фантастика — забить первый гол на новой арене, но важнее то, что мы одержали победу», — цитирует форварда ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Ростов» обыграл «СКА-Хабаровск» в первом матче на стадионе «Ростов Арена», построенном к ЧМ-2018.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных