Исинбаева: в борьбе с допингом IAAF действует однобоко, с большой предвзятостью к России

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выступила с критикой в адрес Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), усомнившись в эффективности методов, при помощи которых организация борется с допингом.

«IAAF выбрала не самый эффективный способ борьбы с допингом, потому что они действуют однобоко, с большим вниманием и предвзятостью к нашей федерации. Конечно, у нас есть проблемы, были случаи допинга в России, но в других странах также было много случаев. Спортсмены из других стран после завершения дисквалификации имеют право свободно выступать на международном уровне, а наши чистые атлеты не имеют такого права», — цитирует легкоатлетку РИА Новости со ссылкой на кубинские СМИ.

По словам Исинбаевой, если IАAF действительно намерена бороться с допингом, она обязана придерживаться одинаковых критериев в отношении всех национальных федераций.

«Мне очень жаль, что нашим чистым спортсменам приходится соревноваться в нейтральном статусе, а многим без объяснения причин не дают возможности соревноваться. Это грязно», — добавила она.

Ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала сравнение её с Исинбаевой.