Исинбаева: в борьбе с допингом IAAF действует однобоко, с большой предвзятостью к России

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выступила с критикой в адрес Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), усомнившись в эффективности методов, при помощи которых организация борется с допингом.

«IAAF выбрала не самый эффективный способ борьбы с допингом, потому что они действуют однобоко, с большим вниманием и предвзятостью к нашей федерации. Конечно, у нас есть проблемы, были случаи допинга в России, но в других странах также было много случаев. Спортсмены из других стран после завершения дисквалификации имеют право свободно выступать на международном уровне, а наши чистые атлеты не имеют такого права», — цитирует легкоатлетку РИА Новости со ссылкой на кубинские СМИ.

По словам Исинбаевой, если IАAF действительно намерена бороться с допингом, она обязана придерживаться одинаковых критериев в отношении всех национальных федераций.

«Мне очень жаль, что нашим чистым спортсменам приходится соревноваться в нейтральном статусе, а многим без объяснения причин не дают возможности соревноваться. Это грязно», — добавила она.

Ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала сравнение её с Исинбаевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Допинг Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных