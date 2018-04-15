Габулов не помог «Брюгге» избежать поражения от «Андерлехта» в матче чемпионата Бельгии по футболу

В матче 33-го тура чемпионата Бельгии по футболу «Брюгге» на выезде уступил «Андерлехту» со счётом 0:1.

Автором единственного в поединке мяча стал польский форвард коллектива из Брюсселя Лукаш Теодорчик, отличившийся на 52-й минуте.

Российский голкипер «Брюгге» Владимир Габулов вышел на поле в стартовом составе своей команды и отыграл все 90 минут.

Несмотря на неудачу, «Брюгге» с 37 очками в активе сохранил лидерство в турнирной таблице раунда плей-офф бельгийского чемпионата. Ближайшего преследователя в лице «Андерлехта» команда Габулова опережает на три балла.

Ранее сообщалось, что Габулов пропустил четыре мяча в матче Кубка Бельгии по футболу.