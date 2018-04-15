Футболист «Урала» Егорычев рассказал, переживал ли из-за возможного протеста «Спартака»

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев рассказал, переживал ли из-за возможного протеста московского «Спартака» на результат матча 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Егорычев, выступая в нынешнем сезоне в ПФЛ за клуб «Носта», получил три жёлтые карточки и уже после перехода в «Урал» был ещё раз предупреждён арбитром в матче с «Тосно». Таким образом, он мог пропустить игру со «Спартаком» из-за перебора жёлтых карточек.

«Нет, я не переживал. Мне сказали, что всё согласовано, что есть бумага, которая мне разрешает сыграть в этом матче. Так что всё нормально, я не нервничал. Здорово, что победили, а эти новости меня не смущали», — цитирует Егорычева «Спорт-Экспресс».

Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что московский «Спартак» решил не подавать протест на результат матча 26-го тура РФПЛ.