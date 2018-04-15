Тарханов рассказал, что Емельянов госпитализирован после матча со «Спартаком»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов сообщил, что полузащитник Роман Емельянов госпитализирован после матча 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги с московским «Спартаком».

«Его увезли в больницу, у него рассечение. Не могу сказать пока ничего по его состоянию», — приводит слова Тарханова РИА Новости.

Емельянов был заменён на 85-й минуте после столкновения с форвардом «Спартака» Зе Луишем.

Ранее Массимо Каррера объяснил, почему Адриано не играл в матче с «Уралом».