Румынский теннисист дисквалифицирован на два года за допинг

Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить румынского спортсмена Адриана Барбу за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

В допинг-пробе спортсмена, взятой во время турнира серии «Челленджер» Германии, были найдены следы анаболических стероидов — нандролона и метенолона.

Срок отстранения Барбу составит два года и начнёт отсчёт с 16 августа 2017 года.

Ранее сообщалось, что французская теннисистка признана виновной в нарушении антидопинговых правил.