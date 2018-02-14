Румынский теннисист дисквалифицирован на два года за допинг

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Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить румынского спортсмена Адриана Барбу за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

В допинг-пробе спортсмена, взятой во время турнира серии «Челленджер» Германии, были найдены следы анаболических стероидов — нандролона и метенолона. 

Срок отстранения Барбу составит два года и начнёт отсчёт с 16 августа 2017 года.

Ранее сообщалось, что французская теннисистка признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

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