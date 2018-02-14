Россия опустилась на 12-е место в общекомандном медальном зачёте по итогам шестого дня ОИ-2018

Сборная России занимает 12-е место в неофициальном медальном зачёте по итогам шестого дня зимних Олимпийских игр 2018 года, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Шестой день Игр не принёс российской команде наград. В активе сборной остались одна серебряная и четыре бронзовые медали.

Лидирует в медальном зачёте сборная Германии — 12 медалей, среди которых семь золотых, две серебряные и три бронзовые.

На второй строчке с 11-ю наградами разместились представители Нидерландов — пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые.

На третье место с семью медалями поднялась сборная США, в активе которой четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что женская сборная Ямайки по бобслею может остаться без боба перед стартом на ОИ-2018.