Россия опустилась на 12-е место в общекомандном медальном зачёте по итогам шестого дня ОИ-2018
Сборная России занимает 12-е место в неофициальном медальном зачёте по итогам шестого дня зимних Олимпийских игр 2018 года, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.
Шестой день Игр не принёс российской команде наград. В активе сборной остались одна серебряная и четыре бронзовые медали.
Лидирует в медальном зачёте сборная Германии — 12 медалей, среди которых семь золотых, две серебряные и три бронзовые.
На второй строчке с 11-ю наградами разместились представители Нидерландов — пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые.
На третье место с семью медалями поднялась сборная США, в активе которой четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.
Ранее сообщалось, что женская сборная Ямайки по бобслею может остаться без боба перед стартом на ОИ-2018.
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