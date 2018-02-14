Российские лыжники сдали 134 допинг-теста в январе 2018 года
Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала отчёт о проведении допинг-тестов спортсменов за январь 2018 года.
Согласно отчёту, опубликованному на официальном сайте FIS, российские спортсмены сдали наибольшее количество допинг-проб — 134. На втором месте по данному показателю норвежцы — 59. Представители Австрии и Италии сдали по 34 допинг-теста.
Общее число проб за январь 2018 года составило 495.
Ранее сообщалось, что японский конькобежец провалил допинг-тест на ОИ-2018.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен