Российские лыжники сдали 134 допинг-теста в январе 2018 года

Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала отчёт о проведении допинг-тестов спортсменов за январь 2018 года.

Согласно отчёту, опубликованному на официальном сайте FIS, российские спортсмены сдали наибольшее количество допинг-проб — 134. На втором месте по данному показателю норвежцы — 59. Представители Австрии и Италии сдали по 34 допинг-теста. Общее число проб за январь 2018 года составило 495. Ранее сообщалось, что японский конькобежец провалил допинг-тест на ОИ-2018.