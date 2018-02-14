Стало известно, сколько денег получат победители ОИ-2018 из Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, сколько денег получат москвичи за победу в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Определено, что за золотую медаль выплачивается 4 млн рублей и далее по градации. В городе обязательно проведём чествование, торжественное вручение городских премий этим спортсменам», — приводит слова Собянина Metro.

Мэр также сказал, что при необходимости решит жилищные вопросы спортсменов.

Ранее стал известен размер призовых за победу в альтернативных ОИ соревнованиях в России.