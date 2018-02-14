Резцова: биатлонистка Акимова — спортсменка не уровня ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова выступила с критикой по поводу выступления россиянки Татьяны Акимовой на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Акимова, моё мнение, всё-таки спортсменка не того уровня. Получилось так, что к Играм допустили биатлонистов, изначально не готовых бороться за медали. Я их ни в чём не обвиняю – то, что они умеют делать, они и показывают», — приводит слова Резцовой «Чемпионат».

Она также отметила неготовность ещё одной россиянки Ульяны Кайшевой к ОИ-2018.

«Ульяна, думаю, психологически не была готова, а Татьяна — ходом. Но ей в этом плане и не быть готовой: ей не дано быть скоростной спортсменкой. Девочке не дано быть великой биатлонисткой с таким ходом», — добавила Резцова.

Ранее сообщалось, что женская индивидуальная гонка по биатлону на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане перенесена из-за непогоды.