Скелетонист из Ганы признался, что продавал пылесосы ради ОИ-2018

Ганский скелетонист Аквази Фримпонг признался, через что ему пришлось пройти, чтобы попасть на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

Ганец вспомнил, как пережил непопадание на Олимпиаду 2014 года в Сочи.

«Я хотел сдаться. Моя жена тогда сказала мне: «Я не хочу слышать годами, что ты мог это сделать, но не сделал. Воспользуйся своим шансом!» — приводит слова Фримпонга Blick.

Скелетонист также отметил, что спонсоры не оказывали ему поддержки, поэтому ему пришлось работать, чтобы попасть на ОИ.

«Никто из спонсоров не хотел поддерживать такого неудачника, как я. Поэтому я работал с восьми утра до полуночи. Нет, я не просил денег, я зарабатывал их, продавая пылесосы. Почему бы и нет?» — признался Фримпонг.

Он также отметил, что не завоюет медаль на Играх в Пхёнчхане, но рассчитывает попасть в тройку лучших на Олимпиаде в Токио. Ещё ни разу африканский спортсмен не выигрывал медалей на зимних ОИ.

«Я намерен получить медаль в Токио в 2022 году», — заявил Фримпонг.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о желании провести молодёжные Олимпийские игры в одной из африканских стран.