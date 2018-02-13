Главный тренер ЦСКА: хотелось бы доводить больше атак до завершения
«Всё решится в ответном матче в Москве. Исходя из того, как развивалась игра, есть претензии к группе атаки, много мячей потеряли на подступах к штрафной. А когда теряешь мячи, в ответ получаешь контратаки. Хотелось бы также доводить больше атак до завершения. Мастерство наших игроков позволяет наносить удары, но сегодня у нас это не получилось», — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
Он отметил, что в защите его подопечные действовали неплохо.
«Было напряжение во время стандартных положений, но оно было у обоих ворот. Нам удалось сдержать их атакующих игроков, поэтому контригры было немного», — добавил белорусский специалист.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в матче Лиги Европы