СМИ: Немецкий клуб уволил повара, забывшего, что у одного из футболистов аллергия на орехи

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Немецкий футбольный клуб «Вольфсбург» уволил повара, который забыл, что у полузащитника Максимилиана Арнольда аллергия на орехи.

Об этом сообщает The Sun.

Арнольд пропустил матч 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном». Тогда в клубе заявили, что он не участвовал в матче из-за проблем с желудком, но, по информации издания, настоящей причиной пропуска игры стал приступ аллергии после употребления блюда с орехами, которое приготовил впоследствии уволенный повар.

Ранее сообщалось, что девять футболистов «Боруссии» отравились кебабом в Испании.

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