WBC включил Поветкина в обновлённый рейтинг тяжеловесов по версии организации
- Александр Поветкин
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich/Russian Look
Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Обладателем титула чемпиона по версии WBC является американец Деонтей Уайлдер. Первое место в рейтинге занимает британец Диллиайн Уайт, второе — американец Доминик Бризил, третье — кубинец Луис Ортис.
После дисквалификации Поветкин, согласно решению WBC, должен был вернуться в рейтинг в январе, однако его фамилия отсутствовала в списках из-за технической ошибки.
Ранее Флойд Мейвезер заявил, что ведёт переговоры о следующем многомиллионном поединке.