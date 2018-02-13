WBC включил Поветкина в обновлённый рейтинг тяжеловесов по версии организации

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Россиянин Александр Поветкин занял четвёртое место в обновлённом рейтинге Всемирного боксёрского совета (WBC).
WBC включил Поветкина в обновлённый рейтинг тяжеловесов по версии организации
  • Александр Поветкин
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look

Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Обладателем титула чемпиона по версии WBC является американец Деонтей Уайлдер. Первое место в рейтинге занимает британец Диллиайн Уайт, второе — американец Доминик Бризил, третье — кубинец Луис Ортис.

После дисквалификации Поветкин, согласно решению WBC, должен был вернуться в рейтинг в январе, однако его фамилия отсутствовала в списках из-за технической ошибки.

Ранее Флойд Мейвезер заявил, что ведёт переговоры о следующем многомиллионном поединке.

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