WBC включил Поветкина в обновлённый рейтинг тяжеловесов по версии организации

Россиянин Александр Поветкин занял четвёртое место в обновлённом рейтинге Всемирного боксёрского совета (WBC).

Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Обладателем титула чемпиона по версии WBC является американец Деонтей Уайлдер. Первое место в рейтинге занимает британец Диллиайн Уайт, второе — американец Доминик Бризил, третье — кубинец Луис Ортис.

После дисквалификации Поветкин, согласно решению WBC, должен был вернуться в рейтинг в январе, однако его фамилия отсутствовала в списках из-за технической ошибки.

Ранее Флойд Мейвезер заявил, что ведёт переговоры о следующем многомиллионном поединке.