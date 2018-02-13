Сборная Кореи по шорт-треку установила олимпийский рекорд в эстафете на 5000 м на ОИ-2018

Сборная Кореи по шорт-треку вышла в финал соревнований на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в эстафете на 500 м и установила олимпийский рекорд.

Reuters