Сборная Кореи по шорт-треку установила олимпийский рекорд в эстафете на 5000 м на ОИ-2018

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Сборная Кореи по шорт-треку вышла в финал соревнований на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в эстафете на 500 м и установила олимпийский рекорд.
Сборная Кореи по шорт-треку установила олимпийский рекорд в эстафете на 5000 м на ОИ-2018
  • Reuters

Она показала результат 6 минут 34,510 секунды.

Мировой рекорд на этой дистанции — 6 минут 29,052 секунды.

В финале Корее будут противостоять Китай, Венгрия и Канада.

Ранее сообщалось, что голландский конькобежец Нюис стал олимпийским чемпионом на дистанции 1500 м.

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