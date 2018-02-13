Сборная Кореи по шорт-треку установила олимпийский рекорд в эстафете на 5000 м на ОИ-2018
Сборная Кореи по шорт-треку вышла в финал соревнований на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в эстафете на 500 м и установила олимпийский рекорд.
- Reuters
Она показала результат 6 минут 34,510 секунды.
Мировой рекорд на этой дистанции — 6 минут 29,052 секунды.
В финале Корее будут противостоять Китай, Венгрия и Канада.
Ранее сообщалось, что голландский конькобежец Нюис стал олимпийским чемпионом на дистанции 1500 м.
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