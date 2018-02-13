Глава японской федерации: Сайто никогда не задумывался об использовании запрещённых препаратов

Глава японской делегации Ясуо Сайто прокомментировал тот факт, что шорт-трекист Кэй Сайто провалил допинг-тест на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Сайто с большим вниманием относится к запрещённым препаратам и понятия не имеет, почему провалил допинг-тест. Ацетазоламд нельзя купить в Японии без рецепта. Кэй знал, что некоторые спортсмены используют его для того, чтобы согнать вес или скрыть факт использования стимуляторов для набора мышечной массы», — приводит слова Сайто «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что спортсмен не использовал таких стимуляторов и никогда об этом не думал.

«Это означает, что у спортсмена не было какой-либо выгоды или мотивации принимать этот препарат. Так он утверждает», — добавил Сайто.

Ранее сообщалось, что японский конькобежец провалил допинг-тест на ОИ-2018.