Австриец Хиршер завоевал золото в горнолыжной комбинации ОИ-2018

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер одержал победу в горнолыжной комбинации на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Австриец показал общее время после скоростного спуска и слалома 2 минуты 6,52 секунды.

Серебро завоевал француз Алексис Пентюро (отставание 0,23 секунды), бронзу — его соотечественник Виктор Мюффа-Жанде (+1,02).

Ранее сообщалось, что российский горнолыжник Павел Трихичев был доставлен в больницу после падения в квалификации на ОИ-2018.