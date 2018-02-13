Австриец Хиршер завоевал золото в горнолыжной комбинации ОИ-2018

Короткая ссылка
Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер одержал победу в горнолыжной комбинации на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Австриец Хиршер завоевал золото в горнолыжной комбинации ОИ-2018
  • Марсель Хиршер
  • Reuters

Австриец показал общее время после скоростного спуска и слалома 2 минуты 6,52 секунды.

Серебро завоевал француз Алексис Пентюро (отставание 0,23 секунды), бронзу — его соотечественник Виктор Мюффа-Жанде (+1,02).

Ранее сообщалось, что российский горнолыжник Павел Трихичев был доставлен в больницу после падения в квалификации на ОИ-2018.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.