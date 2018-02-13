Австриец Хиршер завоевал золото в горнолыжной комбинации ОИ-2018
Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер одержал победу в горнолыжной комбинации на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Марсель Хиршер
- Reuters
Австриец показал общее время после скоростного спуска и слалома 2 минуты 6,52 секунды.
Серебро завоевал француз Алексис Пентюро (отставание 0,23 секунды), бронзу — его соотечественник Виктор Мюффа-Жанде (+1,02).
Ранее сообщалось, что российский горнолыжник Павел Трихичев был доставлен в больницу после падения в квалификации на ОИ-2018.
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