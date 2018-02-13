«Тампа» уступила «Торонто», Кучеров забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ
- «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
- Reuters
- © Dan Hamilton
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
У «Торонто» отличились дважды Вильям Нюландер (12-я и 24-я минуты), Джейк Гардинер (32-я минута) и Джеймс ван Римсдайк (45-я минута).
«Тампа» забросила три шайбы усилиями Алекса Киллорна (36-я минута), Никиты Кучерова (41-я минута) и Янни Гурда (42-я минута). Кучеров также записал в свой актив результативную передачу. Гол россиянина стал для него 30-м в нынешнем сезоне НХЛ.
The big flop and @86Kucherov nets goal No. 30 on the season. #TBLvsTORpic.twitter.com/jnL5HSLno5— NHL (@NHL) 13 февраля 2018 г.
В другом матче дня команда «Аризона Койотс» разгромила «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:1.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 60 очков в нынешнем сезоне.