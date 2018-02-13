«Тампа» уступила «Торонто», Кучеров забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях уступил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

У «Торонто» отличились дважды Вильям Нюландер (12-я и 24-я минуты), Джейк Гардинер (32-я минута) и Джеймс ван Римсдайк (45-я минута).

«Тампа» забросила три шайбы усилиями Алекса Киллорна (36-я минута), Никиты Кучерова (41-я минута) и Янни Гурда (42-я минута). Кучеров также записал в свой актив результативную передачу. Гол россиянина стал для него 30-м в нынешнем сезоне НХЛ.

В другом матче дня команда «Аризона Койотс» разгромила «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:1.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 60 очков в нынешнем сезоне.