«Тампа» уступила «Торонто», Кучеров забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

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Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях уступил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Тампа» уступила «Торонто», Кучеров забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ
  • «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
  • Reuters
  • © Dan Hamilton

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

У «Торонто» отличились дважды Вильям Нюландер (12-я и 24-я минуты), Джейк Гардинер (32-я минута) и Джеймс ван Римсдайк (45-я минута).

«Тампа» забросила три шайбы усилиями Алекса Киллорна (36-я минута), Никиты Кучерова (41-я минута) и Янни Гурда (42-я минута). Кучеров также записал в свой актив результативную передачу. Гол россиянина стал для него 30-м в нынешнем сезоне НХЛ.

В другом матче дня команда «Аризона Койотс» разгромила «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:1.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 60 очков в нынешнем сезоне.

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