Экс-футболист сборной России Торбинский перешёл в клуб ФНЛ
- Дмитрий Торбинский
- РИА Новости
«Завтра Торбинский прилетит в Турцию в расположение команды, где подпишет контракт с клубом до конца сезона», — приводит слова гендиректора «Балтики» Sport24.ru.
Торбинский начинал сезон-2017/18 в кипрском «Пафосе», в составе которого провёл три матча.
Футболист сыграл за национальную команду России 30 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Ранее Торбинский рассказал, какие цели ставит перед собой после возобновления игровой практики.