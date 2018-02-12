Экс-футболист сборной России Торбинский перешёл в клуб ФНЛ

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Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая сообщил о переходе в клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) бывшего полузащитника сборной России Дмитрия Торбинского.
Экс-футболист сборной России Торбинский перешёл в клуб ФНЛ
  • Дмитрий Торбинский
  • РИА Новости

«Завтра Торбинский прилетит в Турцию в расположение команды, где подпишет контракт с клубом до конца сезона», — приводит слова гендиректора «Балтики» Sport24.ru.

Торбинский начинал сезон-2017/18 в кипрском «Пафосе», в составе которого провёл три матча.

Футболист сыграл за национальную команду России 30 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее Торбинский рассказал, какие цели ставит перед собой после возобновления игровой практики.

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