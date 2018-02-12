«Спартак» объявил о переходе футболиста Попова в «Рубин»

Московский «Спартак» объявил о переходе болгарского полузащитника Ивелина Попова в казанский «Рубин» на правах аренды.

Ивелин Попов

globallookpress.com

© Dmitry Golubovich/Russian Look

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба «Спартака». Ивелин Попов переходит в «Рубин» на правах аренды



Полузащитник красно-белых будет выступать за казанский клуб до конца сезона. #Спартак#Spartakpic.twitter.com/vdE5do6TM5 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 февраля 2018 г. Попов в составе красно-белых принял участие в 21 матче и отметился одной результативной передачей. Ранее