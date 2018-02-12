«Спартак» объявил о переходе футболиста Попова в «Рубин»

Короткая ссылка
Московский «Спартак» объявил о переходе болгарского полузащитника Ивелина Попова в казанский «Рубин» на правах аренды.
«Спартак» объявил о переходе футболиста Попова в «Рубин»
  • Ивелин Попов
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба «Спартака».

Попов в составе красно-белых принял участие в 21 матче и отметился одной результативной передачей.

Ранее 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru