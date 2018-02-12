«Спартак» объявил о переходе футболиста Попова в «Рубин»
Московский «Спартак» объявил о переходе болгарского полузащитника Ивелина Попова в казанский «Рубин» на правах аренды.
- Ивелин Попов
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich/Russian Look
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба «Спартака».
Ивелин Попов переходит в «Рубин» на правах аренды— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 февраля 2018 г.
Полузащитник красно-белых будет выступать за казанский клуб до конца сезона. #Спартак#Spartakpic.twitter.com/vdE5do6TM5
Попов в составе красно-белых принял участие в 21 матче и отметился одной результативной передачей.
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