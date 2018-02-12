Дукурс удивлён неприглашением оправданного скелетониста Третьякова на ОИ-2018

Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс признался, что не понимает, почему оправданный Спортивным арбитражным судом (CAS) россиянин Александр Третьяков не получил приглашения на Олимпийские игры 2018 года.

«Эта тема мне непонятна. Если виновен, то до свидания, хоть на пожизненный срок. А если оправдали — то почему его нет на Олимпиаде? Этого я не понимаю», — цитирует Дукурса РИА Новости.

Ранее сообщалось об опасениях тренера латвийских скелетонистов, что кто-то подсыпет членам команды допинг во время ОИ-2018.