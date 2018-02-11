Тренер женской сборной России по хоккею заявил, что команде не хватает трёх не допущенных до ОИ спортсменок

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Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков заявил, что на Олимпиаде в Пхёнчхане его команде не хватает трёх хоккеисток, которые не были допущены до участия в Играх-2018.

«Скажу так: нам было кем усилиться, мы понесли определённые потери за счёт этих дисквалификаций. В первую очередь нам не хватает трёх игроков: Анны Шибановой, Галины Скибы и Инны Дюбанок. Этих трёх игроков реально не хватает, они бы внесли свою лепту», — приводит слова тренера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские хоккеистки проиграли канадкам в первом матче на Олимпиаде-2018.

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