Тренер женской сборной России по хоккею заявил, что команде не хватает трёх не допущенных до ОИ спортсменок

Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков заявил, что на Олимпиаде в Пхёнчхане его команде не хватает трёх хоккеисток, которые не были допущены до участия в Играх-2018.

«Скажу так: нам было кем усилиться, мы понесли определённые потери за счёт этих дисквалификаций. В первую очередь нам не хватает трёх игроков: Анны Шибановой, Галины Скибы и Инны Дюбанок. Этих трёх игроков реально не хватает, они бы внесли свою лепту», — приводит слова тренера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские хоккеистки проиграли канадкам в первом матче на Олимпиаде-2018.