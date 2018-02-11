«Барселона» впервые с ноября 2016 года не смогла забить сопернику в матче Примеры на «Камп Ноу»

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Каталонская «Барселона» на своём поле сыграла вничью с «Хетафе» в матче 23-го утра испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

Для подопечных Эрнесто Вальверде эта ничья стала второй подряд в чемпионате Испании. Помимо этого, игроки «Барселоны» впервые с ноября 2016 года в рамках Примеры не смогли поразить ворота гостей на домашнем стадионе «Камп Ноу».

В турнирной таблице чемпионата каталонский клуб сохранил лидерство, опережая ближайшего преследователя — мадридский «Атлетико» — на семь очков. «Хетафе» располагается на 10-м месте.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ.

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