Российские хоккеистки проиграли канадкам в первом матче на Олимпиаде-2018

Сборная России потерпела разгромное поражение от национальной команды Канады в матче первого тура женского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе сборной Канады по две шайбы забросили Ребекка Джонстон и Мелани Дауст. Ещё один гол в активе Хэйли Ирвин.

Следующим соперником россиянок станет сборная США, а канадки сыграют с представительницами Финляндии. Оба матча состоятся 13 февраля.

Ранее сообщалось, что игроков сборной России по хоккею заселили в Олимпийской деревне по пять человек в один номер.