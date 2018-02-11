Российские хоккеистки проиграли канадкам в первом матче на Олимпиаде-2018
Сборная России потерпела разгромное поражение от национальной команды Канады в матче первого тура женского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Встреча завершилась со счётом 5:0.
В составе сборной Канады по две шайбы забросили Ребекка Джонстон и Мелани Дауст. Ещё один гол в активе Хэйли Ирвин.
Следующим соперником россиянок станет сборная США, а канадки сыграют с представительницами Финляндии. Оба матча состоятся 13 февраля.
Ранее сообщалось, что игроков сборной России по хоккею заселили в Олимпийской деревне по пять человек в один номер.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard