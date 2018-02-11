Российские хоккеистки проиграли канадкам в первом матче на Олимпиаде-2018

Короткая ссылка
Сборная России потерпела разгромное поражение от национальной команды Канады в матче первого тура женского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе сборной Канады по две шайбы забросили Ребекка Джонстон и Мелани Дауст. Ещё один гол в активе Хэйли Ирвин.

Следующим соперником россиянок станет сборная США, а канадки сыграют с представительницами Финляндии. Оба матча состоятся 13 февраля.

Ранее сообщалось, что игроков сборной России по хоккею заселили в Олимпийской деревне по пять человек в один номер.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018 Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru