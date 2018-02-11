Рахимова и Столярова вышли во второй финал соревнований ОИ по могулу

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Российские фристайлистки Регина Рахимова и Екатерина Столярова вышли во второй финальный раунд соревнований по могулу на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Рахимова набрала 73,58 балла и показала 11-й результат, Столярова стала 12-й (73,23 балла).

Во второй финал попали 12 лучших по итогам первого финала.

Россиянка Марика Пертахия (71,65) не смогла пробиться в следующий раунд, показав 16-й результат. 

Во втором финале разыграют шесть путёвок в решающую стадию.

Ранее сообщалось, что три россиянки пробились в финал соревнований по могулу на ОИ-2018.

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