Рахимова и Столярова вышли во второй финал соревнований ОИ по могулу

Российские фристайлистки Регина Рахимова и Екатерина Столярова вышли во второй финальный раунд соревнований по могулу на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Рахимова набрала 73,58 балла и показала 11-й результат, Столярова стала 12-й (73,23 балла). Во второй финал попали 12 лучших по итогам первого финала. Россиянка Марика Пертахия (71,65) не смогла пробиться в следующий раунд, показав 16-й результат. Во втором финале разыграют шесть путёвок в решающую стадию. Ранее сообщалось, что три россиянки пробились в финал соревнований по могулу на ОИ-2018.