Глушаков от лица футбольного «Спартака» поздравил с юбилеем хоккеиста Майорова
- Борис Майоров
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«Дорогой Борис Александрович, поздравляю вас с юбилеем, желаю крепкого здоровья, удачи. Спасибо вам, что играли за легендарный «Спартак». Знаю, что вы были капитаном и легендой с большой буквы», — сказал Глушаков в видеообращении, опубликованном в официальном Twitter «Спартака».
Он пожелал Майорову долгих лет жизни и хорошо отметить юбилей.
🎥 Наш капитан Денис @DGlushakov8 Глушаков от лица всей команды поздравляет легендарного нападающего 🏒 @spartak_hc Бориса Александровича Майорова с 80-летием!#ОдинЗаВсехИВсеЗаОдного 🔴⚪️#Спартак#ВпередСпартак#Spartakpic.twitter.com/IMkvaS259G— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 февраля 2018 г.
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