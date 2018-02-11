Глушаков от лица футбольного «Спартака» поздравил с юбилеем хоккеиста Майорова

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Капитан футбольного «Спартака» Денис Глушаков от лица команды поздравил с юбилеем легендарного хоккеиста красно-белых Бориса Майорова, которому сегодня исполнилось 80 лет.
Глушаков от лица футбольного «Спартака» поздравил с юбилеем хоккеиста Майорова
  • Борис Майоров
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Дорогой Борис Александрович, поздравляю вас с юбилеем, желаю крепкого здоровья, удачи. Спасибо вам, что играли за легендарный «Спартак». Знаю, что вы были капитаном и легендой с большой буквы», — сказал Глушаков в видеообращении, опубликованном в официальном Twitter «Спартака».

Он пожелал Майорову долгих лет жизни и хорошо отметить юбилей.

Ранее Джикия нашёл причину «эпидемии» травм колена в «Спартаке». 

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