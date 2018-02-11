Канадский журналист: оскорбивший русского тренера канадец всё сделал правильно, благослови его бог

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Канадская пресса отреагировала на инцидент, случившийся между представителем канадской делегации и российским тренером на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Глава российской делегации на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане Станислав Поздняков заявил, что канадец оскорбил российского тренера.

«Оскорбив русского, канадский тренер всё сделал правильно, благослови его бог», — написал журналист The Star.

Ранее американский болельщик Филип Вахуда, продемонстрировавший российский флаг во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, рассказал, как отнеслись к его поступку соотечественники.

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