Сборная Португалии впервые в своей истории стала чемпионом Европы по мини-футболу
В финальном матче португальцы переиграли национальную команду Испании.
Встреча завершилась со счётом 3:2.
Португальцы открыли счёт благодаря голу Рикардинью на 1-й минуте.
Испанцы ответили забитыми мячами Марка Толры (19-я минута) и Лина (32-я минута).
Португалец Бруно Коэльо перевёл матч в дополнительное время, забив на 39-й минуте. В овертайме он же сделал дубль, реализовав десятиметровый на последней, 50-й минуте.
Сборная Португалии по мини-футболу впервые завоевала золотые медали первенства Европы.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала бронзу на чемпионате Европы по мини-футболу.