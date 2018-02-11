Сборная Португалии впервые в своей истории стала чемпионом Европы по мини-футболу

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Сборная Португалии стала чемпионом Европы по мини-футболу на состязаниях в Словении.

В финальном матче португальцы переиграли национальную команду Испании.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

Португальцы открыли счёт благодаря голу Рикардинью на 1-й минуте.

Испанцы ответили забитыми мячами Марка Толры (19-я минута) и Лина (32-я минута).

Португалец Бруно Коэльо перевёл матч в дополнительное время, забив на 39-й минуте. В овертайме он же сделал дубль, реализовав десятиметровый на последней, 50-й минуте.

Сборная Португалии по мини-футболу впервые завоевала золотые медали первенства Европы.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала бронзу на чемпионате Европы по мини-футболу.

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