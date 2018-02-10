Футболисты «Енисея» поддержали российских олимпийцев, выйдя на матч в футболках с надписью: «OAR»

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Футболисты «Енисея» поддержали российских спортсменов, которые выступают на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в статусе олимпийских атлетов из России (ОАR).

«Енисей» вышел на контрольный матч против венгерского клуба «Сегет 2011» в майках с аббревиатурой OAR.

Ранее сообщалось, что болельщики поддержат сборную России по хоккею на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане масками игроков.

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