Футболисты «Енисея» поддержали российских олимпийцев, выйдя на матч в футболках с надписью: «OAR»

Футболисты «Енисея» поддержали российских спортсменов, которые выступают на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в статусе олимпийских атлетов из России (ОАR).

«Енисей» вышел на контрольный матч против венгерского клуба «Сегет 2011» в майках с аббревиатурой OAR. Публикация от ФК «Енисей» (@fcenisey) Фев 10, 2018 в 8:30 PST Ранее сообщалось, что болельщики поддержат сборную России по хоккею на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане масками игроков.