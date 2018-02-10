Экс-футболист сборной Англии снялся в платном секс-шоу жены

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Бывший футболист сборной Англии Джермейн Пеннант принял участие в платном секс-шоу своей супруги Элис Гудвин.
Экс-футболист сборной Англии снялся в платном секс-шоу жены
  • Джермейн Пеннант
  • Reuters
  • © Peter Cziborra

Жена футболиста занимается сексом на веб-камеру в приватном режиме. Стоимость просмотра её шоу составляет £6 в минуту, сообщает SportArena.

Пользователи интернета узнали Пеннанта по татуировке на его руке. 

В настоящий момент 35-летний Пеннант выступает за клуб седьмого дивизиона «Биллерики Таун».

Ранее сообщалось, что на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане будут открыты кризисные центры для жертв сексуального насилия.

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