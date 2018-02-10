Экс-футболист сборной Англии снялся в платном секс-шоу жены
- Джермейн Пеннант
- Reuters
- © Peter Cziborra
Жена футболиста занимается сексом на веб-камеру в приватном режиме. Стоимость просмотра её шоу составляет £6 в минуту, сообщает SportArena.
Пользователи интернета узнали Пеннанта по татуировке на его руке.
В настоящий момент 35-летний Пеннант выступает за клуб седьмого дивизиона «Биллерики Таун».
Ранее сообщалось, что на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане будут открыты кризисные центры для жертв сексуального насилия.