Священник сборной США признался в любви к российским спортсменам

Священник сборной США Карл Дамбман выразил сожаление, что не все российские спортсмены получили приглашения на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Мне очень жаль, что приняли такие решения в отношении допуска России до Олимпиады. В Рио тоже не допустили российских легкоатлетов, и это нехорошо для спорта. Каждый должен участвовать. Конечно, есть правовое регулирование, а я — не суд», — цитирует Дамбмана «Чемпионат».

Он также признался в любви к российским спортсменам. Священник на протяжении 20 лет жил в Москве.

«Не знаю всей ситуации, но люблю русских спортсменов. Люблю весь Советский Союз, всех русскоговорящих людей, которые для меня братья», — сказал Дамбман.

Ранее американские СМИ назвали форму российских спортсменов самой стильной на ОИ-2018.