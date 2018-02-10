Губерниев раскритиковал организацию телетрансляции церемонии открытия и женского спринта в биатлоне на ОИ-2018

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию телетрансляций церемонии открытия и женского спринта в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Церемония открытия получилась для меня очень нервной, потому что там были технические проблемы и международный сигнал наши коллеги не сразу поставили. Потом они признали свою ошибку. На биатлоне тоже у многих комментаторов были проблемы, что приводило к ругани и выяснению отношений», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что американские СМИ назвали форму российских спортсменов самой стильной на Олимпиаде-2018.