Рублёв не пробился в полуфинал турнира ATP в Монпелье

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Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от француза Жо-Вильфрида Цонга в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего во французском городе Монпелье.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6.

В полуфинале Цонга сыграет с одним из своих соотечественников: либо с Люкой Пуи, либо с Бенуа Пэром.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Монпелье.

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