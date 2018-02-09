Рублёв не пробился в полуфинал турнира ATP в Монпелье

Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от француза Жо-Вильфрида Цонга в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего во французском городе Монпелье.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6.

В полуфинале Цонга сыграет с одним из своих соотечественников: либо с Люкой Пуи, либо с Бенуа Пэром.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Монпелье.