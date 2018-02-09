Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Монпелье

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Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего во французском городе Монпелье.

В матче 1/4 финала 21-летний российский теннисист в двух сетах уступил бельгийцу Давиду Гоффену. Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

За выход в финал Гоффен поборется либо с французом Ришаром Гаске, либо с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Ранее сообщалось, что в новом турнире WTA в Москве примут участие именитые теннисистки.

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