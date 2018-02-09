Олимпийский чемпион Букин: перестал смотреть трансляцию открытия Игр, как только начал выступать президент МОК

Олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин поделился впечатлениями от церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Перестал смотреть трансляцию, как только начал выступать президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. После того, что он сделал с нашими спортсменами, слушать его не хотелось. Цинично всё это звучало. Жаль, мало наших показали, хотя они явно заслуживали большего после того, как с ними так жёстко обошёлся МОК», — приводит слова Букина kp.ru.

Он отметил, что сама церемония открытия Игр ему понравилась.

«Здорово, что вместе прошли сборные Южной Кореи и КНДР. А ещё очень технологично получилось. Корейцы все свои достижения показали. Кое-что у Сочи позаимствовали. И начало церемонии, и идея с фонариками у зрителей. У нас в 2014 году вообще лучшее открытие Игр было из всех, что я смотрел. Правильная была церемония, добрая», — добавил прославленный фигурист.

9 февраля в Пхёнчхане зажгли огонь XXIII зимних Олимпийских игр.

Ранее Александр Зубков заявил, что церемония открытия Игр-2018 была не такой праздничной, как в Сочи.