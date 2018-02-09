В оргкомитете ЧМ-2018 уверены, что России не придётся краснеть за базы команд — участниц турнира

Глава организационного комитета чемпионата мира по футболу 2018 года в России Алексей Сорокин заявил, что стране не будет стыдно за базы, подготовленные для команд — участниц турнира.

«Можно быть уверенным, что не придётся краснеть за базы, потому что эту работу у нас всегда воспринимали серьёзно. Среди баз была конкуренция за право принять команды, так что все настроены решительно. Мы стараемся даже учесть дополнительные пожелания команд, если это не сильно влияет на инвестиции», — цитирует чиновника ТАСС.

По словам Сорокина, в целом все базы уже готовы к размещению команд — участниц ЧМ-2018, но некоторые тренировочные площадки ещё требуют доработки.

«Прошли визиты всех команд, их базы устраивают, а это самое главное», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила список баз команд — участниц ЧМ-2018.