Не попавшие на Олимпиаду-2018 лыжники смогут выступить в финале Кубка России

Кубок России по лыжным гонкам, стартующий 24 февраля в Архангельской области, будет продлён на три дня, чтобы в нём смогли принять участие спортсмены, не допущенные до зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по спорту. Отмечается, что данное решение было принято по просьбе президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Ранее тренер российских лыжников Маркус Крамер назвал «безумием» решение о недопуске его подопечных до Олимпиады-2018.