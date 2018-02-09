Не попавшие на Олимпиаду-2018 лыжники смогут выступить в финале Кубка России

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Кубок России по лыжным гонкам, стартующий 24 февраля в Архангельской области, будет продлён на три дня, чтобы в нём смогли принять участие спортсмены, не допущенные до зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Не попавшие на Олимпиаду-2018 лыжники смогут выступить в финале Кубка России
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по спорту.

Отмечается, что данное решение было принято по просьбе президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Ранее тренер российских лыжников Маркус Крамер назвал «безумием» решение о недопуске его подопечных до Олимпиады-2018.

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