Скончалась чемпионка Европы по гребле Ирина Лобнева

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Золотая медалистка первенства Европы 1954 года и четырёхкратная чемпионка СССР по гребле Ирина Лобнева скончалась на 93-м году жизни, за один день до своего дня рождения.
Скончалась чемпионка Европы по гребле Ирина Лобнева
  • Ирина Лобнева
  • © Федерация гребного спорта

Об этом сообщает официальный сайт Федерации гребного спорта России.

Ирина Лобнева была судьёй Всесоюзной категории и принимала активное участие в судействе всесоюзных и всероссийских соревнований.

«Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования всем родственникам и друзьям Ирины Викторовны, мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении ФГСР.

Ранее сообщалось, что российский судья Андрей Галанин умер после финала чемпионата мира по хоккею с мячом.

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