Скончалась чемпионка Европы по гребле Ирина Лобнева

Золотая медалистка первенства Европы 1954 года и четырёхкратная чемпионка СССР по гребле Ирина Лобнева скончалась на 93-м году жизни, за один день до своего дня рождения.

Ирина Лобнева

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