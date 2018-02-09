Скончалась чемпионка Европы по гребле Ирина Лобнева
- Ирина Лобнева
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Об этом сообщает официальный сайт Федерации гребного спорта России.
Ирина Лобнева была судьёй Всесоюзной категории и принимала активное участие в судействе всесоюзных и всероссийских соревнований.
«Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования всем родственникам и друзьям Ирины Викторовны, мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении ФГСР.
Ранее сообщалось, что российский судья Андрей Галанин умер после финала чемпионата мира по хоккею с мячом.