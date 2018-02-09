Врио главы РФС Алаев вошёл в рабочую группу по развитию стратегии УЕФА

Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев вошёл в рабочую группу по развитию стратегии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы все в УЕФА говорим на одном языке, разделяем одни и те же принципы. Очень важно работать над развитием футбола не только в своей стране, но и во всей Европе. Только так мы сможем делать интересный для зрителей продукт и продвигать спорт», — цитирует Алаева официальный сайт РФС.

УЕФА поставил цель стать самой современной и инновационной спортивной организацией в мире к 2023 году.

Первая встреча рабочей группы по развитию стратегии УЕФА состоялась 6 февраля.

Ранее Алаев прокомментировал заявление главы Федерации футбола Норвегии Терье Свендсена о том, что Россию нужно отстранить от чемпионата мира 2018 года.